حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة في الغسالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

يمكن أن تنبعث روائح كريهة من غسالات الملابس بعد عدد معين من دورات الغسيل، ومع ذلك، هناك طريقة سهلة للتخلص من هذه الروائح باستخدام صودا الخبز.



وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، أوصت المؤثرة على مواقع التواصل في مجال التنظيف لينزي كوين بـ "استخدام صودا الخبز لتنظيف الغسالة، فهذا يمكن أن يساعد في التخلص من الروائح الكريهة فيها".

وتملك صودا الخبز القدرة على امتصاص الروائح، وذلك لأنها محايدة من حيث الأس الهيدروجيني، والأحماض بشكل عام هي التي تسبب الروائح الكريهة.

كيفية استخدام صودا الخبز لتنظيف الغسالة



اخلطي الخل الأبيض مع صودا الخبز لعمل عجينة، وضعي العجينة في درج المنظفات الخاصة بالغسالة، وأضيفي حوالي 250 مل من الخل الأبيض إلى الحوض وقومي بتشغيل الغسالة على دورة ساخنة.

وقدمت لينسي نصيحة أخرى لغسالة الملابس وقالت "عندما يكون الجو حاراً كما في أشهر الصيف، وعندما ينتهي حمل الغسيل، اتركي باب الغسالة مفتوحًا دائمًا لبضع دقائق، ودعي الغسالة تجف قبل إغلاق الباب حتى لا تحبسي الروائح الكريهة في الداخل".

كما نصحت لينسي باستخدام صودا الخبز أثناء غسل ملابسك، مضيفة أنها مادة متعددة الاستخدامات حقًا، فهي مبيض طبيعي، لذلك إذا كان لديك ملابس بيضاء أضيفي ملعقة من صودا الخبز إلى حمل الغسيل للحفاظ على بياضه ونضارته. وبعد ذلك، شغلي دورة ساخنة أخرى لشطف الغسالة.