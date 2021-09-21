الأمير أندرو يواجه دعوى قضائية في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أظهرت وثائق قضائية أن الأمير البريطاني آندرو‬‬‬ تلقى إشعاراً رسمياً بدعوى قضائية رفعتها امرأة في الولايات المتحدة تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسياً عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها جنسياً.



وقال محامو المرأة فرجينيا جوفري في دعوى أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير أندرو في لوس أنجليس ويدعى أندرو بريتلر، وذلك عبر البريد الإلكتروني وشركة فيديكس للبريد السريع وتم استلام النسختين بحلول صباح الاثنين.

مهدد بحكم غيابي

وبموجب اللوائح الاتحادية، سيكون أمام دوق يورك 21 يوماً للرد والإ فقد يصدر عليه حكم غيابي. وقال محامو جوفري في وقت سابق إنهم أبلغوا أندرو أيضاً بالدعوى. وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

ونفى أندرو ومحاموه بشدة مزاعم جوفري. ولم تُوجه للأمير البالغ من العمر 61 عاماً أي اتهامات رسمية. وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس (آب) للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

ولم يرد محامي الأمير بعد على طلب للتعليق.

واتهمت جوفري (38 عاماً) الأمير البريطاني بإجبارها على ممارسة الجنس عندما كانت دون السن القانونية في لندن، داخل منزل جيسلين ماكسويل الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو واقعها أيضاً في نفس الفترة تقريباً بمنزل إبستين في مانهاتن وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس (آب) 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.