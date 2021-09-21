شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يصل باريس الخميس ويلتقى ماكرون الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى العاصمة الفرنسية باريس، الخميس المقبل، فى زيارة هى الأولى له كرئيس مجلس وزراء لبنان، ومن المقرر أن يلتقى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، وفق بيان صحفى تلقى الخليج 365 نسخة منه.

وفى سياق متصل، تقرر أن يبدأ مجلس الوزراء اللبنانى عقد جلساته الدورية يوم الإثنين من الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وفق ما نقله موقع لبنان 24.

وقد باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة الملفات، التي ستطرح على مجلس الوزراء، إلى الوزراء المعنيين للتوقيع عليها، بعدما كانت موقعة من قبل الوزراء السابقين.

وفور استكمال التواقيع الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إنجاز جدول الأعمال الأول، على أن تعقد الجلسة الإثنين في بعبدا.