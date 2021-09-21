شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: المواطن سيلمس تقدمًا بعدد من الأمور فى القريب العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أن المواطن اللبنانى سيلمس تقدمًا فى عدد من الأمور الأساسية فى القريب العاجل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بوفد من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزرى فى مكتبه فى السراى الكبير مقر رئاسة الوزارء.

قال البزرى - بعد الزيارة - ميقاتى أكد ضرورة تنظيم ورش عمل من أجل التعاون بين الحكومة وبين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الغرفة وضعت نفسها كقطاع خاص فى تصرف الحكومة من أجل المساعدة فى المشاريع التى تحتاج إلى دراسة.

وأضاف أن المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال الأعمال وعائلاتهم فى لبنان، مشيرًا إلى رئيس الحكومة طمأنهم أنه فى القريب العاجل، أى خلال الأسابيع المقبلة، سيلمس الجميع المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، مشددًا على أن أهم الأمور التى يجب معالجتها هى الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس.

وأوضح أن هناك أمورًا أساسية سيباشر رئيس الحكومة بتنفيذها فورا، وسيلمس المواطن اللبنانى تقدما فى هذه الخطوات، مؤكدا الثقة برئيس الحكومة نجيب ميقاتى وحكومته متمنيا تحقيق نتائج إيجابية بأسرع وقت.