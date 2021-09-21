شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند فقدان الهوية الوطنية؟ الأحوال المدنية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ فوراً عن فقدان الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند فقدانك لبطاقة الهوية الوطنية سارع فورًا بالإبلاغ عنها عبر منصة أبشر”.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات وآلية عمل خدمة “أشر المطورة”، المخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع، وآلية عملها.

وأشارت إلى أن الخدمة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية “QR” مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة حول المملكة.

ومن مميزات خدمة أشر المطورة ما يلي:

1- سهولة التواصل عبر تقنية “QR”.

2- تقييم فوري للخدمة.

3- اعتماد المستفيد على نفسه.

4- كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي.

5 – متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.