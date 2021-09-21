توجيه من السيسي بشأن "الأشرار"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه السيسي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، بتأمين عمل الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة في شبه جزيرة سيناء، ومنها المحاور، من الأشرار.

وقال: "أقول للقوات المسلحة والفريق محمد فريد قوموا بتأمين تلك الشركات لكي يعلم الأشرار أننا نؤمنهم بشكل قوي لكي لا يفكروا في الاقتراب منها".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "تلك المشاريع الجديدة في شبه جزيرة سيناء تتعلق بزراعة مستقرة وبنظم حديثة، مضافا إليها نصف مليون فدان، وما سيتبعه من تواجد سكاني وتوافر فرص عمل للشعب".

وأعلن السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح محطة بحر البقر للمياه المعالجة والمتطورة، والتي ستكون قادرة على ضخ ما يقرب من 5.6 مليون متر يوميا لسيناء.

وتابع: محطة بحر البقر ستشكل إضافة كبيرة للزراعة تصل إلى 500 ألف فدان.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك