مسؤول "فتح" في الخليل يهدد بمنع مسؤولي السلطة الفلسطينية من دخول المدينة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمة له في لقاء جمع وجهاء العشائر في المدينة وحضره المحافظ جبرين البكري، بحسب شبكة "قدس نت".

واشتكى خرواط، مما سماه إهمال السلطة للخليل، مهددا بأنه إذا لم يتم حل مشكلة الفلتان الأمني في المدينة فسوف يضع حواجز مسلحة على مداخلها لمنع أي مسؤول فلسطيني من الدخول.

واتهم كل السلطة الفلسطينية ابتداء من الرئيس محمود عباس مرورا برئيس الوزراء وصولا إلى الأجهزة الأمنية بإهمال الخليل، مضيفا "جميعهم متآمر على مدينة الخليل وسيكون لنا كلمتنا... هذه بلد دفعت براس المال من الشهداء والجرحى والأسرى".

وتوجه خرواط إلى عباس زكي (أبو مشعل) عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي حضر الاجتماع قائلا:

"أحملك المسؤولية كعضو اللجنة المركزية وأحد قيادات الصف الأول للشعب الفلسطيني".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، دعا المجتمعون في بيان إلى "إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، وخاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل".

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