طالب أردني يحصل على لقب تحدي القراءة الإماراتي

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع حاكم دبي بالقول:"كنت أتمنى أن ألتقي المتفوقين في الإمارات مثل كل عام ولكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك"، وشدد على أهمية القراءة في مواجهة التحديدات، حيث أضاف:" ستبقى القراءة هي سلاحنا في مواجهة كافة التحديات والأوقات الصعبة ونلقاكم في الإمارات العام القادم بإذن الله"، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

كما هنأ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين، وبينهم الطالب الأردني الطالب عبد الله محمد مراد أبو خلف الذي حصل على 500 ألف درهم إماراتي نظير حصوله على لقب تحدي القراءة العربي، وقد تم بث الحفل الختامي افتراضيا عبر أكثر من منصة.

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