نقل الطالب العراقي المصاب بحادثة إطلاق النار في بيرم إلى موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عماد لوكالة "سبوتنيك: "السفارة على اتصال بكافة الجهات المختصة بشأن الوضع مع الطالب وكذلك معه، بعد أن تم نقله إلى موسكو".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس الإثنين، إصابة طالب عراقي إثر الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة بيرم الروسية.

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وأكد الصحاف لـ"سبوتنيك"، أن الخارجية العراقية تتابع وتنسق مع الجهات المعنية في موسكو العاصمة الروسية، الوضع الصحي للطالب، قائلاً: نتابع باهتمام عبر سفارة العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

وتناقلت وسائل إعلام محلية عراقية، أن الطالب العراقي أصيب بعدة إطلاقات نارية أثناء حمايته إحدى الطالبات.

أخبر طالب جامعي عراقي في بيرم، حيث وقع إطلاق النار، وكالة "سبوتنيك" كيف قام بحماية فتاة من الرصاص.

أوضح عبد الله عبيد، طالب السنة الثالثة، أن القصة حدثت عندما كان لديهم درس في الكيمياء العضوية، فيما تم نشر صور تظهر حالة الطالب.