شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حل الدولتين هو الحل لإنهاء القضية الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن أكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعمه إلى السلطات الإسرائيلية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 76: "نؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق الأمثل والحل لإنهاء القضية الفلسطينية وضمان قيام دولة لإسرائيل، وعلينا أن نسعى لمستقبل يتسم بسلام وأمن أكبر لكافة الشعوب فى الشرق الأوسط، والطريق لا يزال طويلا أمام حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

وعن انتشار أزمات المناخ قال: انه سيعمل مع الكونجرس لمضاعفة التمويل الدولى العام لمساعدة البلدان النامية في التعامل مع تغير المناخ