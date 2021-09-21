شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبى يشارك فى افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية وزير خارجية المالديف، "عبد الله الشاهد"، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

وقد ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة أمام المشاركين من ممثلي الدول الأعضاء، مرحبًا بالرئيس الجديد للجمعية العامة، داعياً إلى تضافر جميع الدول من أجل إيجاد حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها العالم وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفي، قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى في وقت سابق، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.