شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين فى كربلاء بالعراق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد شبكة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث فرق شاركت فى إخماد حريق اندلع في كرفان بأحد الفنادق القريبة من باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء".

وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية".