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اندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين فى كربلاء بالعراق.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أفاد شبكة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق قرب باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث فرق شاركت فى إخماد حريق اندلع في كرفان بأحد الفنادق القريبة من باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء".

 

وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

 

جانب من الحريق 222
جانب من الحريق

جانب من الحريق
جانب من الحريق

حريق 1
الحريق 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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