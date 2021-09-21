شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة البنزين.. طبيب لبنانى يستقل دراجة لإنقاذ أم وجنينها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى لبنان قصة ولادة طفل وثقها طبيب ولادته بصورة بعدما أسرع لإجراء عملية الولادة للأم مستقلا دراجة، بعدما تعذر عن الوصول للمستشفي عبر سيارته الخاصة لعدم وجود بنزين، ما يجسد حالة المعاناة التي يعيشها اللبنانيين علي مدار الأشهر الماضية.

وبحسب المنشور المتداول، ظهر الطبيب الشاب زكي سليمان فى صورة بملابس رياضية حاملاً طفلا حديث الولادة وذلك بعدما تلقي تلقى مكالمة هاتفية بضرورة الإسراع بالتوجه للمستشفى لإنقاذ أم فى لحظات الولادة، إلا أنه استقل دراجة للوصول إلى المستشفى حيث إن سيارته بدون بنزين بسبب أزمة الوقود فى المحطات والتى بلغت أوجها مؤخرا.

ووثق الطبيب تجربته الفريدة هذه مع الطفل المولود بصورة عبر حسابه على فيسبوك يظهر مع الطفل، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير، ففي يوم من الأيام سيخبرك والداك أن طبيبك جاء على متن دراجته لولادتك.. لأنك ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام، في بلد 90% من مواطنيه يفتقدون العيش الكريم".