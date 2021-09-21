شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستولى على أرض واسعة شرق بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالاستيلاء على أرض واسعة في قرية كيسان في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، في تصريح صحفي، إن قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر مساحتها بنحو 48 ألفًا و700 دونم إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ.



وأضاف بريجية أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة "آبي هناحل" التي شرع مُستوطنوها، في شق طريق لخدمة مستوطنتهم.



ومن جانبه، قال أحمد غزال، نائب رئيس مجلس كيسان القروي، إن المستوطنين يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.

يذكرأن، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان، إن الاقتحام تم عبر باب المغاربة، ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية فى باحات المسجد، وأدوا صلوات استفزازية فيها.

وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد اليوم.

يذكرأن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت الماضى، أربعة فلسطينيين بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا على أربعة شبان بينهم شقيقان، وسيدتان ومسنة، بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهروات، ما تسبب في إصابتهم بجروح ورضوض.

وذكرت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد فواز قفيشة (20 عاما)، وضياء طارق قفيشة (24 عاما)، وفوزي سعدي الرجبي وشقيقه محمد، عقب الاعتداء بالضرب عليهم وعلى المسنة رويدة عبد المعطي قفيشة والشقيقتان لبنى وملكة جميل قفيشة.

يُشار إلى أنه سبق الشروع بشق الطريق الاستيطاني، إقدام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبل أشهر على اقتلاع أشجار زيتون في تلك الأرض.