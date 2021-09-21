شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يزور سلاح المدرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى اليوم، الثلاثاء، سلاح المدرعات السودانى، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وحيا البرهان الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم فى التعامل مع الأحداث.

وصباح اليوم أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية سونا، أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

وفى أول تعليق له على الاحداث، قال رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، أن ما حدث كان محاولة انقلاب من جهات داخل وخارج القوات المسلحة من فلول النظام السابق.

وأكد فى كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي السودانى: "سنواصل تفكيك النظام السابق"، لافتا إلى أنه تم التحضير لمحاولة الانقلاب عبر بث الفوضى.

وقال المسئول السودانى: "سبقت المحاولة الانقلابية تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن، واستغلال الأوضاع في شرق البلاد، ومحاولات قطع الطُرُق القومية، وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط، والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".

وتابع: "يجب مراجعة تجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح"، ودعا لمحاسبة المتورطين، قائلا: "يجب محاسبة كل الضالعين في محاولة الانقلاب من عسكريين ومدنيين".