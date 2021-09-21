شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الطالب العراقى المصاب بهجوم جامعة بيرم إلى موسكو لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية العراقية في موسكو محمد عماد، إن الطالب العراقي الذي أصيب بإطلاق النار في جامعة بيرم الحكومية تم نقله إلى موسكو.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف المتحدث أن "السفارة (العراقية) على اتصال بكافة الجهات المختصة بشأن الوضع مع الطالب"، مؤكدا وصوله إلى موسكو.

وأصيب الطالب العراقي أمس الأحد في الهجوم الذي نفذه شاب مسلح بجامعة بيرم في سيبيريا.

وقد أوضح الطالب العراقي أنه تعرض إلى إصابة بالرصاص أثناء محاولته حماية إحدى الطالبات أثناء الهجوم المسلح.

وأضاف "أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري".

يُذكر أن هذا الهجوم في جامعة بيرم بمنطقة الأورال الروسية أسفر عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 24 آخرين.