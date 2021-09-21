شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العراقى يدعو النخب العلمية لتصحيح المسار الفكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، النخب والأكاديميين وأصحاب المنابر التربوية والعلمية والأقلام التخصصية إلى قيادة عجلة الحياة وتصحيح المسار الفكري حتى داخل منظوماتهم وحلقاتهم، والاستفادة من التنوع الاجتماعي في خلق فكر وطني عراقي يجمع ولا يفرق، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء مجموعة من النخب العلمية والفكرية، وبحضور عدد من نواب البرلمان العراقى.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى – بحسب بيان صادر عن مكتبه - على ضرورة تنمية الخطاب التوعوي قبل الانتخابات بأهمية الحفاظ على النظام والممارسة الديمقراطية، فيما طالب عمداء الكليات وأساتذة الجامعات وأصحاب الكلمة التخصصية بالمشاركة في الشأن السياسي العام لرفع وعي الناخب باختيار الأصلح باعتبار أن صوت هذه النخب مسموع وأصدع في الحق.

بدورهم أشاد أساتذة الجامعات والاعلاميين بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى في تشريع القوانين الهامة داخل مجلس النواب، واعربوا عن شكرهم للسيد الكعبي وذلك لحرصه من اجل اشراك النخب العلمية والفكرية والتخصصية في صنع القرار العراقي.

على جانب آخر، قالت القيادة العسكرية المشتركة في العراق الثلاثاء، إن عملية عسكرية - أمنية تجري حالياً في البلاد بهدف وقف نشاط تنظيم داعش في أخطر ممر لعناصره بين العراق وسوريا.