شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء دول عربية وأجنبية يهنئون رئيس حكومة لبنان بعد حصولها على ثقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى عددا من سفراء الدول العربية والأجنبية فى بيروت، حيث وجهوا له التهنئة بمناسبة حصول الحكومة على ثقة البرلمان أمس، كما تم التباحث حول علاقات لبنان الثنائية مع تلك الدول وأفق تطويرها الفترة المقبلة، وفق بيان صحفى تلقى الخليج 365 نسخة منه.

وفى هذا الإطار استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو واستعرض معها الأوضاع في البلاد والعلاقات الثنائية، واستقبل ميقاتي سفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد، وتطرق البحث إلى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية – الأردنية المشتركة"، كما هنأ ميقاتى بنيل الحكومة الثقة، كما التقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا وتبحثا حول العلاقات المشتركة.

كما التقى ميقاتى وفدا من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزري قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الكبيرة، وقال البزرى: "الزيارة هي لتهنئة الرئيس ميقاتي، وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته، كما وضعنا أنفسنا كقطاع خاص بتصرفه من أجل المساعدة في المشاريع التي تحتاج إلى دراسة، وهو أكد العمل على تنظيم ورش عمل من أجل التعاون"، مضيفا: "المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال الأعمال وعائلاتهم في لبنان، وطمأننا الرئيس ميقاتي أنه في القريب العاجل، أي خلال الاسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، وأهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس".