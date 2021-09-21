شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الكويت لرئاسة الدورة 65 لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسؤولون عرب، اليوم الثلاثاء، باختيار الكويت لرئاسة الدورة 65 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبروه نجاحا باهرا للدبلوماسية الكويتية، وتتويجا لدورها المميز في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية- عن تمنياته للكويت بالتوفيق والنجاح في إدارة هذا الحدث الدولي المهم.

كما تقدم عميد مجلس السفراء العرب في فيينا سفير دولة فلسطين صالح عبدالشافي بالتهنئة لدولة الكويت ولسفيرها في فيينا صادق معرفي على ترؤسه أعمال المؤتمر، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد دور الكويت الفاعل في أنشطة الوكالة.



بدوره، قال سفير مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية في فيينا يوسف بوجيري إن رئاسة دولة الكويت المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل لحظة تاريخية نهنئ بها أنفسنا كعرب وخليجين، معربا عن ثقته الكبيرة بحسن إدارة السفير صادق معرفي الدورة نظرا لما يمتلكه من خبرة طويلة في عمل المنظمات الدولية في فيينا وفي مقدمتها الوكالة الذرية.



من جهته، قال رئيس الدورة الـ 64 السابقة للمؤتمر العام للوكالة سفير المملكة المغربية عزالدين فرحان إن تسليم الرئاسة للكويت يؤكد دورها المرموق في عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومتابعة مختلف القضايا العربية والدولية التي تعالج في أروقة الأمم المتحدة.



يذكر أن الكويت تسلمت، أمس الإثنين، رئاسة الدورة الـ 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة منذ انضمامها لعضوية الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود من الزمن، حيث يعد المؤتمر العام أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية.