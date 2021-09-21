شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عملية عسكرية ضد تنظيم داعش قرب الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت القيادة العسكرية المشتركة في العراق الثلاثاء، إن عملية عسكرية - أمنية تجري حالياً في البلاد بهدف وقف نشاط تنظيم داعش في أخطر ممر لعناصره بين العراق وسوريا.
وبحسب مراسل مونت كارلو الدولية في بغداد، تشارك قوات من الجيش العراقي وأفراد من الشرطة والأمن الوطني في العملية عبر محورين قرب مناطق سلسلة جبال قادوش وهي واحدة من أعقد معاقل التنظيم المتطرف وتضم مخابىء وأسلحة وعناصر إرهابية تابعة له.