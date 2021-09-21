شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عملية عسكرية ضد تنظيم داعش قرب الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القيادة العسكرية المشتركة في العراق الثلاثاء، إن عملية عسكرية - أمنية تجري حالياً في البلاد بهدف وقف نشاط تنظيم داعش في أخطر ممر لعناصره بين العراق وسوريا.