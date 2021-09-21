شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” ، عن تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط. وأوضح التحالف، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. يذكر أن هذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الدفاع الجوي اليوم تجاه خميس مشيط.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.