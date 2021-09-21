شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيكونوميست»: الرياض ضمن أفضل 60 مدينة على مستوى العالم في الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مجلة الإيكونوميست عن أفضل 60 مدينة في العالم في الأمن والأمان لعام 2021 .

وحصلت كل من مدن (كوبنهاجن – تورونتو- سنغافورة – سيدني) على المركز الأول إلى الرابع، وفق الترتيب السابق.

وفي الوطن العربي حصلت أبو ظبي على المركز 31 بتصنيف مرتفع جدا.

بينما حصلت دبي على المركز 35، والرياض على المركز 49، بتصنيف مرتفع.

أما تصنيف متوسط، فكان من نصيب الكويت والدار البيضاء والقاهرة.