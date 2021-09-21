شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيكونوميست»: الرياض ضمن أفضل 60 مدينة على مستوى العالم في الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مجلة الإيكونوميست عن أفضل 60 مدينة في العالم في الأمن والأمان لعام 2021 .
وحصلت كل من مدن (كوبنهاجن – تورونتو- سنغافورة – سيدني) على المركز الأول إلى الرابع، وفق الترتيب السابق.
وفي الوطن العربي حصلت أبو ظبي على المركز 31 بتصنيف مرتفع جدا.
بينما حصلت دبي على المركز 35، والرياض على المركز 49، بتصنيف مرتفع.
أما تصنيف متوسط، فكان من نصيب الكويت والدار البيضاء والقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإيكونوميست»: الرياض ضمن أفضل 60 مدينة على مستوى العالم في الأمن والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.