شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الألوف.. «مختص» يكشف عن سعر أغلى صقر في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أحد المتخصصين في تربية الصقور عن أغلى طائر في المملكة، اشتراه مسؤول خليجي كبير.

جاء ذلك في لقاء أجراه برنامج “الراصد” الذي يبث على قناة “الإخبارية”، مع الصقار عبد الرحمن الحربي، حيث قال الحربي إن أغلى صقر في المملكة اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن “هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها”.

وبحسب الحربي، فإن هناك عدة عوامل تلعب الدور الأبرز في تحديد سعر الصقور، أولها قوة جناح الطائر.