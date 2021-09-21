شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع نتائج المملكة.. «التعليم» تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS للصف الخامس الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد وزارة التعليم إلى تطبيق الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS خلال العام الدراسي الحالي.

يأتي هذا بهدف بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طلاب وطالبات المملكة في الاختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة.

كما يسهم تطبيق الدراسة في دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تطبيق الاختبار الدولي PIRLS ، سيتم تنفيذه على طلبة الصف الخامس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل، ذولك بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).

يذكر أن المملكة تشارك في هذا الاختبار للدورة الثالثة من الاختبارات على التوالي بعد دورتي عام 2011 و2016، التي كانت تطبق على طلبة الصف الرابع الابتدائي، والتي ستطبق لهذا العام الدراسي على طلبة الصف الخامس بسبب الجائحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.