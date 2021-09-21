جائزة عالمية لمطوري لقاح "بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقرر منح جائزة "باول إرليش ولودفيج دارمشتيتر" العالمية لعام 2022 لقيادة شركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية.



وأعلن مجلس المؤسسة المانحة للجائزة الثلاثاء في فرانكفورت أن الجائزة ستذهب إلى 3 أشخاص في الشركة، وهم مؤسسا الشركة، الزوجان الطبيبان أوزليم توريشي (54 عاما) وأوجور شاهين (56 عاما)، وعالمة الكيمياء الحيوية التي انضمت إلى الشركة عام 2013، كاتلين كاريكو (66عاما).

وذكر المجلس أن الفائزين الثلاثة سيحصلون على التكريم نظير "بحثهم وتطويرهم لتقنية الرنا المرسال mRNA لأغراض وقائية وعلاجية".

وسيتقاسم الفائزون الثلاثة قيمة الجائزة التي تبلغ 120 ألف يورو.

وتعتبر الجائزة من أهم التكريمات في مجال البحوث الطبية الأساسية. وحصل العديد من الفائزين بهذه الجائزة في العقود الماضية على جائزة نوبل في الطب لاحقا. وتُمنح الجائزة منذ عام 1952. ويتم تقديم الجائزة تقليديا في يوم ميلاد العالم الألماني الحائز على جائزة نوبل في الطب، باول إرليش، في 14 آذار/مارس.

وتأتي جائزة عام 2022 لتكريم ما هو أكثر من تطوير لقاح كورونا، حيث قال مجلس المؤسسة المانحة للجائزة إن الفائزين أسسوا تقنية "من شأنها أن تبدأ نقلة نوعية في بعض مجالات الطب".

وأضاف أن إمكانيات هذه التقنية تبدأ من تطوير مستضدات اللقاح أو البروتينات الفعالة علاجيا وصولا إلى الإنتاج الداخلي في خلايا جسم المريض. وأشاد المجلس بالتطوير "السريع المذهل" للقاح عالي الفعالية ضد كورونا باعتباره "نجاحا باهرا".