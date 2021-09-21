ما الذي تتميز به الشوكولاتة الروسية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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تحتوي الشوكولاتة على ما يصل إلى 600 نوع من المركبات العطرية - أكثر بثلاث مرات من النبيذ الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشوكولاتة حلوى مفيدة جدا: فهي ترفع الحالة المزاجية، وتنشط وتعزز النشاط العقلي، وتقوي جهاز المناعة والجهاز العصبي، وتنظم ضغط الدم، وتحسن وظائف الأوعية الدموية. في روسيا، عند إنتاج ألواح الشوكولاتة، يتم استخدام المواد الخام الطبيعية والمنتجة في بيئة نظيفة، وتسمح لنا التقنيات الحديثة ومعايير مراقبة الجودة العالية بالحفاظ على مذاق الشوكولاتة والحفاظ على جميع الخصائص المفيدة لهذا المنتج. ويعتبر هذا هو السبب في زيادة تصدير الشوكولاتة من روسيا من سنة إلى أخرى.



في عام 2010، قامت روسيا بتوريد ما يقرب من 100 ألف طن من الشوكولاتة ومنتجاتها إلى الخارج بقيمة 387 مليون دولار، وبحلول عام 2016 زادت التوريدات إلى 157.5 ألف طن، بقيمة 477 مليون دولار، وفي عام 2020 احتلت روسيا المرتبة 11 في العالم لتصدير منتجات الشوكولاتة، وبلغ حجم التوريدات 295.7 ألف طن، أي بمبلغ - 729.2 مليون دولار. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، زادت صادرات الشوكولاتة من روسيا بنسبة 18.6٪ في الحجم و11.8٪ في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 . نظرًا للجودة العالية للسلع والزيادة المستمرة في القدرات الإنتاجية، يمكن للشركات الروسية، وفقًا لتوقعات خبراء "أسكوند" " ASKOND " جمعية صناعة الحلويات، سوف تزداد تصديرات المنتجات بل وتتفوق حتى على أحد رواد العالم في إنتاج الشوكولاتة وهي سويسرا، التي صدرت 109.8 ألف طن في عام 2020 من منتجات الشوكولاتة بقيمة 753 مليون دولار.

ظهرت الشوكولاتة في روسيا في منتصف القرن الثامن عشر، لكنها كانت تستخدم في البداية فقط في البلاط الإمبراطوري وكمشروب. ظهرت ألواح الشوكولاتة المعتادة فقط في القرن التاسع عشر، وفى ذلك الحين أصبحت طعامًا شهيًا مفضلاً للأطفال والكبار. في ذلك الوقت، كانت الطبقة لبرجوازية فقط هي القادرة على تحمل تكاليفها، وبحلول عشرينات القرن العشرين، أصبحت الشوكولاتة متاحة لجمهور أوسع.

اليوم، تنتج الشركات الروسية، بناءً على الوصفات التقليدية وباستخدام التقنيات المتقدمة، أنواعًا عديدة من الشوكولاتة كالإصدارات الكلاسيكية بتركيبات الكاكاو المختلفة، وكذلك بحشوات ومكونات إضافية أخرى.

عند تصنيع الشوكولاتة، تقوم الشركات الروسية بتحميص بذور الكاكاو المختارة وتبريدها وتقشيرها وطحنها. ويتم عصر الكاكاو المبشور لفصل الزيت عن البودرة، ثم تذوب زبدة الكاكاو وتضيف الحليب ومكونات أخرى. ثم يُعجن الخليط ويُسخن ويُبرد، ثم يُسكب في قوالب ليتجمد. وبعد ذلك يتم تعبئة المنتج وشحنه إلى منافذ البيع بالتجزئة والمتاجر، وكذلك إلى الأسواق الخارجية.

في البداية، كانت الشوكولاتة الروسية شائعة في بلدان رابطة الدول المستقلة ومنغوليا، ولكن اليوم جغرافية توريدات الشركات المصنعة تتوسع بنشاط. وفقًا لجمعية صناعة الحلويات "أسكوند" " ASKOND " ، تصدر روسيا الحلويات إلى 94 دولة حول العالم. يشمل مستهلكو الشوكولاتة النشطون الصين ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. تُعرف الشوكولاتة الروسية في العديد من البلدان على أنها منتجات مضمونة الجودة، مما يميزها عن بعض نظيراتها المحلية أو المنتجات المستوردة من دول أخرى. تعتبر ألواح الشوكولاتة إضافة رائعة إلى استراحات الشاي والقهوة، ويمكن أن تكون أيضًا هدية رائعة للعائلة والأصدقاء والزملاء.