إعلام: محاولة الانقلاب في السودان تنتهي دون أي تبادل لإطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "العربية" عبر مراسلها في الخرطوم، إن محاولة الانقلاب انتهت دون أي تبادل لإطلاق النار.

أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي تمت في السودان، صباح اليوم.

وصباح اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعيًا الجماهير إلى التصدي لها.

بدوره، ناشد عضو مجلس السيادة السوداني والمتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق عبر حسابه على "فيسبوك": "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

وحسب قناة "العربية" لا يزال مقر سلاح المدرعات الذي بدأ بكراوي بالسيطرة عليه محاصرا.

وقال مصدر عسكري سوداني رفيع لوكالة "سبوتنيك"، إن العسكريين الذي دبروا لمحاولة الانقلاب على السلطة تمت مراقبتهم لفترة طويلة قبل القبض عليهم.

أعلن مصدر حكومي سوداني أن "السلطات السودانية اعتقلت 40 ضابطا برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب".

وقال المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة": "اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة.

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