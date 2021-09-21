بغداد تنتقد تصريحات إيرانية حول تحركات معادية لطهران من داخل العراق

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء: "نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيرا إلى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة أركان الجيش العراقي أن العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار".

الحرس الثوري الإيراني يقصف متمردين أكرادا في العراق

ذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن الحرس الثوري هاجم مسلحين أكرادا في إقليم كردستان، شمالي العراق، اليوم الخميس، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.

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وقالت الإذاعة إن الهجوم في هذه العملية أدى إلى تدمير المقر الرئيسي لتلك المجموعة التي "تتآمر على أمن إيران القومي"، بحسب "رويترز".

ونقلت الإذاعة عن الحرس الثوري أن هذا هو أحدث هجوم على المسلحين الأكراد الذين يتخذون من العراق مقرا لهم.

وتحدث مواجهات متكررة في المنطقة الحدودية النائية والجبلية بين القوات الإيرانية وتنظيمات كردية إيرانية معارضة للنظام في طهران، مثل حزب "الحياة الحرة لكردستان"، المرتبط بـ"حزب العمال الكردستاني" في تركيا، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني.

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية ذكرت أن العميد محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن طهران تستعد للرد على المتمردين المتمركزين عبر الحدود.

وحث باكبور المدنيين هناك على "الابتعاد عن مقار الإرهابيين لتجنب التعرض لأذى".