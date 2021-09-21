شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تقتحم بسيارتها مكتب شركة اتصالات بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر عملية اقتحام سيدة بسيارتها لمركز اتصالات شمال الرياض.

ويظهر الفيديو الذي نشره حساب كل شيء عن الرياض، عدم قدرة السيدة على التحكم في سيارتها، حيث علق قائلا :” لخبطة بين البنزين والفرامل يجعل امرأة تقتحم مكتب شركة اتصالات شمال الرياض”.

كما يظهر إصابة حارس الأمن داخل مركز الاتصالات، والذي تفاجأ باقتحام السيارة للمركز، حيث يظهر بالفيديو وقد بدت عليه آثار الصدمة.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة من خلال عبارات وتعليقات تطالب بعدم منح رخصة القيادة إلا بعد دورات مكثفة في القيادة.