التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

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وأكد التحالف، في بيان له، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددا على أنه "تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة".

وكان التحالف العربي أعلن أخيرا عن تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وما مجموعه 4 طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه السعودية، كما أعلن التحالف، مساء أمس الاثنين، "إحباط هجوم وشيك خططت لتنفيذه قوات جماعة أنصار الله في اليمن، بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، تستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة في ضرب أهداف مدنية واقتصادية داخل الأراضي السعودية. وتلقى هذه الهجمات إدانات عدة من دول عربية وغربية.

ويشهد اليمن للعام السابع على التوالي معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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