الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب وتوجه دعوة إلى قوى الثورة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

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وأضاف: "تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم الآن بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية".

وتابع قائلا: " الثورة ماضية ومؤسسات المجتمع المدني محروسة وندعو كل قوى الثورة لتوخي اليقظة والتصدي للمحاولات المتكررة لإجهاض الثورة".

وأعلنت السفارة الروسية في الخرطوم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد ورود أنباء عن إحباط انقلاب في البلاد، مؤكدة أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

وقال رئيس القسم القنصلي في البعثة الدبلوماسية الروسية غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، في رده على سؤال، بشأن الوضع الحالي في منطقة السفارة الروسية: "الوضع هادئ. في الوقت الحالي، تعيش عاصمة السودان حياة عادية. تعمل جميع مؤسسات خدمات المدينة والنقل والتجارة والمطاعم كالمعتاد. وبالطبع اتخذت السفارة إجراءات إضافية لضمان الأمن".

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