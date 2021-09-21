شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان، إن الاقتحام تم عبر باب المغاربة، ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية فى باحات المسجد، وأدوا صلوات استفزازية فيها.

وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد اليوم.

يذكرأن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت الماضى، أربعة فلسطينيين بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا على أربعة شبان بينهم شقيقان، وسيدتان ومسنة، بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهروات، ما تسبب في إصابتهم بجروح ورضوض.

وذكرت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد فواز قفيشة (20 عاما)، وضياء طارق قفيشة (24 عاما)، وفوزي سعدي الرجبي وشقيقه محمد، عقب الاعتداء بالضرب عليهم وعلى المسنة رويدة عبد المعطي قفيشة والشقيقتان لبنى وملكة جميل قفيشة.