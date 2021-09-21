شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصولها على ثقة البرلمان.. حكومة لبنان تعقد أولى جلساتها الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يبدأ مجلس الوزراء اللبنانى عقد جلساته الدورية يوم الإثنين من الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا. وفق ما نقل موقع لبنان 24

وقد باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة الملفات، التي ستطرح على مجلس الوزراء، إلى الوزراء المعنيين للتوقيع عليها، بعدما كانت موقعة من قبل الوزراء السابقين.

وفور استكمال التواقيع الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إنجاز جدول الأعمال الأول، على أن تعقد الجلسة الإثنين في بعبدا.