شكرا لقرائتكم خبر عن سونا: مجلس الوزراء السودانى يعلن اعتقال جميع المتورطين فى المحاولة الانقلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسئول فى رئاسة مجلس الوزراء السودانى أن السلطات الأمنية والعسكرية قد افشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وان الاوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجرى التحقيق معهم.

يذكرأن، أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح (لسونا) أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

وكالة أنباء السودان