شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البيئة: التحول إلى السيارات الكهربائية سيؤثر سلبياً على المناخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، إن التحول إلى السيارات الكهربائية له تأثير سلبي على البيئة.

وأضاف فقيها خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، إن تحول جميع السيارات الموجودة بالعالم والطائرات، وغيرها إلى العمل بالطاقة الكهربائية لا يحل سوى 14% من مشكلة المناخ البيئي الذي تسعى الدول، وفي مقدمتها المملكة، لحلها. وبين أن السيارات الكهربائية تزيد من استهلاك الكربون.

وأشار إلى أن حل مشكلة التغير المناخي يبدأ بالعمل على جميع المسارات وليس على صعيد واحد، ومنها الجانب الغذائي، والغطاء النباتي، واستهلاك الموارد.