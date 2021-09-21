شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 55% من مشروع الطريق الرابط بين جدة و مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بلغت نسبة إنجاز مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر في مرحلته الأولى 55 % ، والمرحلة الثانية 73 % ، والمرحلة الثالثة 81 % . يأتي هذا في الوقت الذي تستكمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة و مكة المكرمة المباشر، والذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه ، ويبلغ طوله 72 كيلومتراً .

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