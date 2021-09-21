شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب التنميل في فروة الرأس؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التنميل في فروة الرأس قد يكون بسبب الضعف في العضلات أو وجود مشكلة في الأعصاب. فيما يلي أسباب تنميل فروة الرأس وطرق التخلص من القشور.



قد يعاني بعض الأشخاص من التنميل في فروة الرأس وقد يكون مؤقتا في معظم الحالات، حيث يشعر المصابون بالحكة والحرقان والتنميل والذي قد يستمر لوقت قصير وينتهي.

ولكن عند الاستمرار لفترة طويلة، فإنه قد ينتج عن الإضطراب العصبي أو التلف في الأعصاب.

فيما يلي أسباب التنميل والألم في فروة الرأس وكيفية علاج فروة الرأس الملتهبة، وتنظيفها من القشور والدهون.

أسباب التنميل في فروة الرأس

أسباب التنميل في فروة الرأس:

- وجود مشكلة في وظيفة أحد الأعصاب.

- اختلال التوازن في كيمياء الجسم، والذي يتسبب في الضرر في وظيفة العصب.

- الضعف الشديد في العضلات.

- تهيج الجلد نتيجة استخدام بعض منتجات العناية بالشعر، وخاصة التي تحتوي على مواد كيميائية.

- الإصابة ببعض المشكلات الجلدية التي تتسبب في الحكة والحرقة والتنميل في فروة الرأس، ومن أبرزها الصدفية والتهاب الجلد والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

- الإختلال الهرموني عند النساء وخاصة في فترة الدورة الشهرية وأثناء الحمل من الممكن أن يتسبب في التنميل في فروة الرأس.

- المصابون بمرض الفيبروميالجيا يكون لديهم حساسية مفرطة نحو الألم مما يجعلهم يشعرون بالتنميل في فروة الرأس والصداع.

- كما قد يرجع تنميل فروة الرأس إلى عدم الاهتمام بالنظافة، والإصابة بقمل الرأس.

- التعرض إلى القلق والتوتر المستمر أو الصداع النصفي.

- تناول بعض أنواع من الأدوية والعقاقير.

- العلاج الإشعاعي يتسبب في تنميل الرأس.

أسباب ألم فروة الرأس من الوسط:

- وجود مرض في فروة الرأس ومنها الفطريات والتهاب الجلد الدهنية أو الصدفية أو الأكزيما.

- معاملة الشعر بقسوة، وشد الشعر أثناء التصفيف.

- الإجهاد في العضلات والذي عادة يكون بسبب المكوث على وضعية واحدة لفترة طويلة، مثل الجلوس أمام الحاسوب لوقت طويل.

- الإصابة بالجيوب الأنفية أو الصداع النصفي.

- قد يرجع ألم فروة الرأس إلى بعض العوامل النفسية.

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علاج فروة الرأس الملتهبة:

- عند وجود التهاب في فروة الرأس لابد من اللجوء إلى العلاج السريع منعا لحدوث المشكلات ويشمل العلاج ما يلي:

- اللجوء إلى المراهم الطبية والكريمات المضادة للالتهابات تحت إشراف الطبيب، والتي تساعد على التقليل من أعراض الألم والتهيج الناتج عن الالتهابات.

- استخدام منتجات العناية بالشعر.

- المضادات الحيوية التي تساعد على القضاء على العدوى البكتيرية.

- من الممكن اللجوء إلى وضع مكعبات من الثلج على فروة الرأس وتركها 10 دقائق.

- تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على التخلص من ألم فروة الرأس الملتهبة.

تنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون:

يمكن التخلص من القشرة والدهون التي توجد على فروة الرأس من خلال اللجوء إلى الطرق الطبيعية والتي تشمل:

خل التفاح:

يساعد خل التفاح على تنظيف فروة الرأس بعناية فائقة، حيث أنه يساعد على منع تراكم الرواسب على فروة الرأس، فضلا على أنه يقتل البكتيريا.

زيت شجر الشاي:

من الزيوت المهمة التي تساعد على الاهتمام بمنطقة فروة الرأس والتخلص من القشرة والدهون المتراكمة عليها، حيث يمكن تخفيفه بأحد أنواع الزيوت الخفيفة وتدليك فروة الرأس به.

صودا الخبز:

- تساعد صودا الخبز على تنظيف فروة الرأس جيدا والتخلص من الدهون وخلايا الجلد الميت، وأيضا تقضي على حشرات الشعر.

- يمكن تخفيف صودا الخبز بالقليل من الماء مع إضافة قطرات من زيت اللافندر، ويتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط وغسل الشعر بعد 10 دقائق بالماء والشامبو.