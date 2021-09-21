شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد شحن النسخ المحجوزة مسبقا من آيفون 13 الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد فتح باب الحجز رسميا لإصدارات آيفون 13 الجديد، كشفت شركة أبل عن مواعيد شحن مختلف إصدارات الهاتف الجديد لحاجزيه مسبقا.



ووفق موقع "آيفون انسايدر"، تحدد موعدا لشحن كل إصدار من إصدارات الهاتف بداية من آيفون 13 ميني، مع تحديد موعدا لشحن كل لون من الألوان المتوفرة من كل إصدار.

اللون الوردي للهاتف بمختلف فئاته، ذاكرة 128 جيجا و ذاكرة 256 جيجا وذاكرة 512 جيجا، تشحن بداية من 24 سبتمبر.

الموعد نفسه تبدأ به عملية شحن بالألوان الأخرى المتاحة من هاتف "آيفون 13 ميني"، وتشمل الأزرق ولون الأزرق الداكن Midnight، ولون Starlight، واللون الأحمر، جميعها تبدأ عملية شحنها في الرابع والعشرون من سبتمبر.

وبداية من يوم 24 سبتمبر تبدأ أيضا عملية شحن كافة الفئات والألوان المتاحة من هاتف أيفون 13 التقليدي.

في حين تشهد مواعيد شحن فئات هاتف أيفون 13 برو اختلافا فيما يخص موعيد شحن إصداراته منه بألوان بعينها، وهي كما يلي.

مواعيد شحن هاتف آيفون 13 برو

الفضي

• 128 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 256 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

الجرافيتي

• 128 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 256 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

الذهبي

• 128 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 256 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 512 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

اللون الأزرق Sierra

• 128 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 256 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 512 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

مواعيد شحن هاتف آيفون 13 برو ماكس وهي كما يلي:

الفضي

• 128 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 256 جيجابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

الجرافيتي

• 128 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 256 جيجابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

الذهبي

• 128 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 256 جيجابايت – 24 سبتمبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

اللون الأزرق Sierra

• 128 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 256 جيجابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 512 جيجا بايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر

• 1 تيرابايت – من 6 أكتوبر حتى 11 أكتوبر