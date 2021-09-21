الجزائر... تأجيل الدراسة كان لزيادة متلقي لقاح كورونا 

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة العمل على تلقيح منتسبي قطاع التعليم قبل الدراسة.

وأكد الوزير، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى المدرسة الحديثة، بحيث يتم استخدام اللوحات الإلكترونية، معتبرا أن هذا برنامج رئيس الجمهورية الذي جاء به لتخفيف المعاناة على الطلاب.

وأشار بلعابد إلى أن 10 ملايين تلميذ يبدأون الدراسة اليوم، كما أن هناك 510 آلاف مدرس يعملون في المراحل الثلاث قبل الجامعة.

ويبلغ عدد المدارس في البلاد حسب وزير التربية، 28 ألف و585 مؤسسة تعليمية موزعة على مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201766، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 5709، وذلك حتى أمس الاثنين.

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