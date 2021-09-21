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مستشفى الزلفي العام يفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - دشن سعادة مدير مستشفى الزلفي العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني, معرض المستشفى لـ”سلامة الأم وحديثي الولادة” تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2021م الذي يقام هذا العام، ممثلة بإدارة الجودة وسلامة المرضى, وتجربة المريض، بمشاركة قسم الرضاعة الطبيعية وفحوصات حديثي الولادة, و تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بهذه المناسبة.

 

يهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام 2021م إلى إذكاء الوعي العالمي بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد، لا سيما أثناء الولادة ، وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين واعتماد استراتيجيات فعالة ومبتكرة لتحسين سلامة المرضى، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من قبل جميع أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الجهود والوصول إلى الجميع وضمان رعاية مأمونة، وكذلك تأييد واعتماد أفضل الممارسات في نقطة الرعاية لوقاية جميع النساء والمواليد من المخاطر والأضرار التي يمكن تفاديها أثناء الولادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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