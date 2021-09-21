“ديربي عسير” عنفوان ضمك أمام إنكسار أبها

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي قطبا منطقة عسير فريقا أبها وضمك في الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل ظروف محتلفة .

فأبها المستضيف حصد 4 نقاط من 5 مباريات جعلته في المركزز الــ14 في سلم ترتيب الدوري ، فيما استقبلت شباكة 12 هدف مما يدل على ضعف واضح في النواحي الدفاعية للفريق .

وأبها بقيادة مدربه مارتن لم يقدم حتى الآن ما يرضي محبي زعيم الجنوب الذين كانو يمنون أنفسهم ببداية جيدة وخاصة في ظل التغييرات التي حدث للفريق بتكوين مجلس إدارة جديد وبجهاز فني جديد .

في حين يقدم فارس الجنوب ضمك نفسه بصورة جيدة للغاية حيث تمكن من حصد 8 نقاط في الجولات الـ 5 الماضية والتي جعلته في المركز الخامس في سلم الترتيب ، وساهم في هذه النتائج الاستقرار في النادي سواءٌ الجهاز الفني أو اللاعبين .

فلمن تكون الغلبه في ديربي عسير لضمك صاحب الحظوة على أبها والذي كسبه في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً.

أم ينهض أبها من كبوته وتكون عودته للانتصارات من أمام منافسه التقليدي ضمك .

اللقاء يأتي في إجازة وفي إحتفالية وطن ، فنأمل أن نرى الجماهير تحضر وتستمتع بالمباراة وتحفز اللاعبين لأداء مباراة جيدة ، وأن ترسم لوحات وطنية جميلة .

ومضة/ هي لنا دار