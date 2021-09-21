شكرا لقرائتكم خبر عن احذفه فوراً.. خبراء يحذرون من تطبيق شهير على «أندرويد» قد يعرضك للابتزاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف “أندرويد” من برنامج ضار للغاية وشديد الخطورة على حسابات الأشخاص البنكية، ما قد يسبب كارثة تهدد الأموال وقد تعرض المستخدمين إلى الوقوع في فخ الابتزاز، وفقاً للعربية نت نقلاً عن صحيفة “ديلي إكسبريس” Daily Express البريطانية.

وفي تحذير عاجل لمليارات من مستخدمي “أندرويد” حول العالم، كشف الخبراء أن البرنامج الضار يعرف باسم S.O.V.A وتمت ملاحظته لأول مرة الشهر الماضي، ويعتمد على فيروس إلكتروني trojan، وهناك مستخدمون بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعبر أوروبا، تأثروا بالبرنامج الضار، وذلك بسبب التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

ويحاول المتسللون باستخدام S.O.V.A سرقة المعلومات الشخصية من خلال هجمات keylogging والتلاعب بالإشعارات، بالإضافة إلى سرقة ملفات تعريف الارتباط، وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة التفاصيل المصرفية للمستخدمين وكلمات المرور، وقد يتسبب ذلك في تدمير الهواتف وتلفها عبر إعطاء المتسللين أوامر خاطئة والسيطرة على الهاتف.

وأكد الخبراء، أنه في بعض الأحيان يسمح المستخدمون لمواقع الويب بتخزين معلوماتهم الشخصية، حتى لا يضطرون إلى الاستمرار في تسجيل الدخول بشكل متكرر، وهو الخطأ الذي يستغله المتسللون أو الهاكرز من أجل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية واختراق حساباتهم المختلفة على الإنترنت.