مسؤول أردني: لا نية لإغلاق المدارس والوضع الوبائي مستقر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، مساء الاثنين، لبرنامج "صوت المملكة" على قناة المملكة، بحسب وكالة عمون.

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وأوضح البلبيسي، أن 95% من الإصابات في الأردن من متحورات دلتا، لافتا إلى أن جميع اللقاحات لها فعالية متفاوتة فيما يتعلق بمقاومة المتحور.

وقال إنه لا حديث عن فرض إغلاقات في العالم كله، بل اتباع اجراءات وقائية، مؤكدا في هذا الصدد أنه ليس هناك نية لإغلاق المدارس، في ظل "ارتفاع بسيط جدا" في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وشدد على أن "هناك بروتوكول صحي لجميع الحفلات والمؤتمرات والمهرجانات في الأردن، وأنه لن يسمح بتقديم الأراجيل" (الشيشة) في الأماكن المغلقة.

ولفت الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة إلى أن معدل الفحوصات اليومية في المملكة للكشف عن الوباء وصل إلى نحو 30 ألف، وأن أعلى عدد تم تسجيله للإصابات بلغ 1200، متراجعا إلى متوسط 600 حالة.

وأشار إلى تسجيل ما بين 70 إلى 80 حالة وفاة أسبوعيا جراء الإصابة بكورونا في المملكة.