السيسي ينعي للمصريين "رجلا كانت له صفات الأبطال"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بيانًا عبر فيسبوك جاء فيه إن المشير طنطاوي الذي توفي، صباح اليوم الثلاثاء، "وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن".

© AFP 2021 / KHALIL HAMRA

وأشار البيان إلى أن طنطاوي كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وبطولاته "سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".

وتابع البيان أن المشير طنطاوي تولى قيادة البلاد أيضا خلال فترة صعبة للغاية، وهي الفترة التي تلت ثورة يناير في مصر عام 2011، حيث ترأس المجلس الأعلى للقوات المسحلة الذي حكم البلاد لفترة انتقالية.

وأكد البيان أن السيسي يعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة المشير طنطاوي.

والمشير طنطاوي من مواليد 31 أكتوبر/تشرين الأول 1935، تخرج من الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان.

شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس/آب 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.