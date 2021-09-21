شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، للطقس اليوم الثلاثاء حيث يكون غائم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأمر في الإمارات، أما في الكويت فيكون حار والبحرين حسن، وإلى التفاصيل
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران فيما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حسناً في البداية يتحول إلى حار نسبياً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً خلال النهار، ولكنها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.
الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة نهارا.
أما ليلا، يكون مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى: 41 °ﻡ .