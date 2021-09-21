شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: أجواء حارة وأمطار خفيفة ومتوسطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر : “الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء 1443/2/14هـ -إن شاء الله-، أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق”.

وأضاف الحصيني: “متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب تبوك، وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض”.

كما توقع الحصيني هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية.