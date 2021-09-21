ما لا تعرفه عن تويوتا "توندرا 2022"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أزاحت تويوتا اليابانية الستار عن الجيل الثالث الأحدث من شاحنتها "توندرا" لعام 2022، بقدرات دفع رباعي متميزة.



وتشير اللقطات الرسمية للشاحنة الجديدة من تويوتا ، إلى قدرات تنافس بها شاحنة فورد F-150 وشاحنة "رام 1500".

وتتوافر النسخة الجديدة من الشاحنة تتوافر بخيارين فقط من المحرك ضمن فئة V6، المحرك للفئة الافتتاحية من الشاحنة يأتي بسعة 3.5 لتر وينتج قوة 389 حصانا، بعزم دوران 479 لفة،قدم.

والمحرك الأعلى كفاءة الذي تطرح به الشاحنة، بمحرك ينتج قوة 437 حصانا بعزم دوران 583 لفة/قدم، والنسختين تعملان بناقل سرعة أوتوماتيكي موحد مزود بـ 10 سرعات.

ومن الداخل تتمتع الشاحنة بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يبدأ من 8.0 بوصة، وصل لـ 14.0 بوصة بالفئات المتقدمة، وتدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وفيما يخص عزم السحب، الشاحنة توندرا لعام 2022، تتوافر بقوة سحب حتى 12 ألف رطل، وحمل اوزان حتى 1,940 رطل.

وتلقى العديد من حاجزي طراز تويوتا "لاند كروزر 2022" صدمة كبيرة بعد تمديد موعد التسليم، وفق ما أعلنته الشركة اليابانية.

ووفق موقع "موتور وان"، نظرا لارتفاع عدد الحاجزين فإن تويوتا ستقوم في 2022 بتسليم من كان لهم الأسبقية بالحجز، في الوقت نفسه سيكون هناك العديد من العملاء لن يتمكنوا من تسلم الطراز قبل عام 2026.

وإلى جانب العدد الكبير لحجوزات الطراز، كان من أسباب تأخير عملية توصيل الطراز، تأخر توريد قطع الغيار اللازمة لتصنيعه.

وبحسب الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، منذ طرح تويوتا لطراز لاند كروزر وتوفره للبيع في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تلقت تويوتا نحو 20 ألف طلب حجز لشراء الطراز، 90% منها طلبات من داخل اليابان.