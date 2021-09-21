كل ما تريد معرفته حول موديل كابريو جديد من فيات 500X

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيات موديل كابريو من أيقونتها 500X، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة، بسعر يبدأ من 30 ألف يورو.



وأوضحت فيات الإيطالية أن السيارة الجديدة تبدأ كنسخة خاصة تحمل الاسم "Yacht Club Capri"، والتي تتميز من خلال لون الطلاء الخاص "Blue Venezia"، وخط متباين مع هذا اللون الخاص.

وتعتمد السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 500 نسخة فقط، على سقف قماشي باللون الأزرق يتم فتحه وغلقه كهربائيا في غضون 15 ثانية.

وتستلهم السيارة الجديدة رفاهية اليخوت من خلال الديكورات الخشبية الفاخرة، وأشرطة الصعود المصنوعة من سبائك الألومنيوم.

وتظهر بالمقصورة الداخلية شاشة لمسية قياس 7 بوصة يمكن استخدامها لدمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتقف السيارة عجلات قياس 18 بوصة، فضلا عن ظهور خاص لتوقيعات وملصقات توضح حصرية السيارة.

وتزخر السيارة بباقة موسعة من الأنظمة الموسعة مثل نظام التعرف على الإشارات المرورية ومساعد الحفاظ على حارة السير ومساعد متوائم للسرعة وكاميرا الرجوع للخلف، كما يتوفر للسيارة نظام الدخول بدون مفتاح.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة الكابريو على مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 120 إلى 150 حصانا.