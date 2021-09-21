شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تتيح تحديث ios 15 لأجهزة آيفون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح تحديث ios 15 من شركة أبل متاحا لعملاء الشركة أمس الإثنين، كتحديث مجاني لجميع مستخدمي هواتف آيفون.



ووفقا لبيانات شركة أبل الأمريكية فتحديث iOS 15، يأتي متوافقا مع 24 جهازا من هواتف آيفون.

ضمت قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، أجهزة (iPhone 13 - iPhone 13 mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max).

كما تستطيع سلسلة هواتف آيفون 12 الاستفادة من تحديث ios 15، وهي (iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max)

ومن ضمن الهاوتف المتوافقة مع تحديث ios 15، تأتي سلسلة هواتف آيفون 11، وهي (iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max).

أما سلسلة هواتف آيفون X فيمكنها أيضا الاستفادة من تحديث ios 15، وهذه الهواتف هي (iPhone Xs - iPhone Xs Max - iPhone Xr - iPhone Xr - iPhone X).

ودخلت هواتف آيفون 8 ضمن قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، وهي الأجهزة هي (iPhone 8 - iPhone 8 Plus).

نفس الحال بالنسبة لإصدارات آيفون 7، والتي جاءت متوافقة مع تحديث ios 15، وهذه الهواتف هي (iPhone 7 - iPhone 7 Plus)

كما ضمت قائمة الهواتف المتوافقة مع تحديث ios 15، هواتف (iPhone 6s - iPhone 6s Plus - iPhone SE "الجيل الثاني" - iPod touch "الجيل السابع" - iPhone SE "الجيل الأول").

يأتي تحسين تحديد النص ضمن أبرز مميزات تحديث iOS 15، حيث أعادت أبل ميزة العدسة المكبرة ضمن نظام iOS 15، وتساعد هذه العدسة في التفاعل مع النصوص.

وهذا يجعل من السهل معرفة مكان موضع مؤشر النص وأين يتم إدراج النص. ويبدأ حجم العدسة المكبرة بالظهور بشكل تلقائي وبشكل أكثر وضوحًا عند بدء تحديد النص.

من ضمن ميزات تحديث iOS 15، ميزة SharePlay، وهي تعتبر ميزة من أكثر الميزات إثارة ومن المتوقع أن تغير طريقة استخدام الهاتف بشكل كبير، وفقا لـ"aitnews".

وتتيح الميزة لمستخدمي تطبيق فيس تايم مشاركة الوسائط معًا عبر أجهزتهم. مثل مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الأغاني مع المستخدمين الآخرين في الوقت نفسه.

وعملت العديد من تطبيقات بث الفيديو عبر الإنترنت على دعم هذه الميزة. وتسمح الميزة ايضًا للمستخدمين بمشاركة شاشاتهم مع مستخدمين آخرين موثوق بهم.

ويمكن تثبيت تحديث iOS 15 مباشرة على آيفون باستخدام Wi-Fi أو يمكن تثبيته عبر iTunes من أي جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي، ولكن قبل ترقية جهاز الآيفون الخاص بك، يجب عليك الاهتمام ببعض الأشياء للتأكد من أن العملية تسير بسلاسة دون أي تعقيدات.

أبرز هذه الأمور، هي التحقق من أن جهاز آيفون متوافقًا مع iOS 1، والتأكد من توفر مساحة كافية على الجهاز، من المهم أيضا القيام بعمل نسخة احتياطية من أجهزتك قبل تثبيت أي تحديثات رئيسية، والتأكد من وجود اتصال Wi-Fi موثوقًا به.

أصبح تحديث iOS 15، متاحا لمستخدمي هواتف آيفون بداية من الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، وتأتي تحديثات أبل لنظام التشغيل iOS 15، لزيادة نظام الأمان والحماية الذي توفره الشركة الأمريكية، وذلك بعد نحو أسبوع من مؤتمر أبل الذي أعلنت خلاله عن أبرز منتجاتها لعام 2021.

ومن أبرز ميزات تحديث iOS 15، السحب والإفلات بين التطبيقات، حيث يدعم إصدار iOS 15 القدرة على سحب الملفات وإفلاتها بين التطبيقات، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون القيام بالمهام الأساسية مثل سحب صورة من تطبيق الصور ولصقها في بريد إلكتروني بسهولة.

وجاءت ميزة التعرف على الحروف في الصور، من يبن أبرز مميزات تحديث iOS 15، حيث يأتي إصدار iOS 15 بميزة التعرف الضوئي على الحروف بواسطة الكاميرا أو ما يطلق عليه النص المباشر.

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وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد النص من الصور ونسخه ولصقه. وتعمل مع الصور عبر الإنترنت أو الموجودة في مكتبة الصور في الهاتف.

وتدعم الميزة في الوقت الحالي 7 لغات مختلفة بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

ومن ضمن ميزات تحديث iOS 15، وضع التركيز، حيث تساعد ميزة وضع التركيز في هاتف آيفون المستخدمين على إعداد أوضاع تركيز مختلفة لحالات معينة وفقًا لكيفية استخدام الجهاز، على سبيل المثال يمكنك إعداد وضع العمل في هاتف آيفون والذي يقوم بمنع عرض الإشعارات مؤقتًا.

وتوجد العديد من الأوضاع المختلفة مثل وضع السكون. الذي يقوم بإيقاف تشغيل إشعارات تطبيقات العمل وإظهار إشعارات الرسائل النصية من العائلة والأصدقاء فقط.