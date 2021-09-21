كلمة سر الإنترنت في مطارات العالم مجانا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقدم مدونة السفر "Foxnomad.com" خريطة شبكات WiFi الخاصة بالمطارات حول العالم وكلمات المرور الخاصة بها.



وتعد هذه الخريطة المعتمدة على جوجل Maps مفيدة في حال الرغبة في الحفاظ على حجم بيانات الهاتف الجوال في المطارات.

وبطبيعة الحال يجب على المسافر البحث عن معلومات WiFi، التي يحتاجها، وتدوينها قبل أن يبدأ رحلته، إذا كان لا يريد استخدام تجوال البيانات في بلد الوجهة.

وحسب أنيل بولات مبرمج تطبيق (واي فوكس)، وصاحب مدونة فوكسنوماد (https://foxnomad.com) المعنية بالنصائح والتقنيات المهمة للمسافرين، فإنه قام بعمل خريطة تفاعلية علي جوجل ماب تتيح للمسافرين في أنحاء العالم إضافة معلومات كلمات السر من المطارات أثناء سفرهم، ويمكنهم أيضا الإبلاغ عن أي تغيير في كلمات السر، بحيث يستطيع جميع مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول بنظام تشغيل "أندرويد" الحصول على خريطة تبين كلمات السر للدخول على خدمة "الواي فاي" في مطارات العالم، التي يجري تحديثها فوريا بمعلومات موثقة من مسافرين آخرين وطيارين ومصادر موثوق بها.

بحسب المدونة أيضا يمكن الحصول علي كلمة سر دخول الواي فاي والاتصال بالإنترنت، عبر كل مواقع الهوت سبوت في مطارات العالم ، لخدمة الإنترنت في المطارات حول العالم.

كل ما عليك هو اختيار المطار الذي تريده حيث سيظهر لك اسم المطار و باسورد الواي فاي للدخول علي الإنترنت المجاني مباشرة، كما يمكن تنزيل الخريطة مجانا من جوجل بلاي لاستخدامها حين لا تتوافر خدمة الإنترنت، وتتضمن الخريطة قائمة يمكن البحث من خلالها.

يمكن الضغط علي اسم المطار حيث سيظهر أماكن وأسماء الدخول وكلمات السر للدخول علي الواي فاي في المطار مباشرة، كذلك تتضمن معلومات الهوت سبوت اسم المطار ومكان القاعات أو المطاعم التي توجد بها خدمة الواي فاي واسم الشبكة وكلمة السر.

ولحفظ أماكن الواي فاي في المطارات علي جهاز الآيفون أو الأندوريد الخاص بك يمكنك تحميل تطبيق واي فوكس، لمستخدمي هواتف آيفون، المطارات التي توجد بها خدمة واي فاي مجانية.